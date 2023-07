Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann durch umgestürzten LKW schwer verletzt

Hennef (ots)

Am Dienstagmorgen (11. Juli) ereignete sich ein Arbeitsunfall auf der Straße "Petershohn" in Hennef, bei dem ein 41-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 41-jährige LKW-Fahrer aus Briedel (Rheinland-Pfalz) seine Ladung in einer Hanglage abzukippen. Mutmaßlich aufgrund der leichten Schräglage stürzte die Sattelzugmaschine während des Kippvorgangs auf die Fahrerseite. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. (Re)

