POL-EL: Nordhorn - Sachbeschädigung an Pkw- Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr, sind unbekannte Täter in der Straße "Eibenweg" in Lingen gewaltsam in einen Pkw eingedrungen und entwendeten daraus Bargeld. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Rufnummer: 0591-870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Pressestelle Telefon: 0591 / 87-104 E-Mail: ...

