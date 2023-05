POL-EL: Bad Bentheim - Kawasaki entwendet

Salzbergen (ots) - Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, kam es in Salzbergen zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Gebäude. In der Steider Straße sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Hallenbad und einen Kindergarten eingedrungen. Im Hallenbad haben die Täter Bargeld aus einem Kassenautomaten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Ob die Täter Diebesgut im Kindergarten ...

