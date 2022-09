Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Sturz eines Motorradfahrers

Baiersbronn (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am frühen Sonntagabend ein Motorradfahrer im Bereich Baiersbronn.

Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Kawasaki-Lenker die Landesstraße 401 aus Richtung Obertal kommend in Richtung Ruhestein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 35-Jährige in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der Kawasaki-Lenker wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von zirka 6.000 Euro.

Michael Wenz, Pressestelle

