POL-EL: Dohren - Einbruch in Container

Surwold (ots) - Am Donnerstag gegen 21:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache, in Surwold, an der Esterweger Straße ein in Richtung Esterwegen fahrender VW Passat nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Hierzu wird insbesondere ein Radfahrer/Zeuge gesucht, der sich nach dem Unfall mit einem Unfallbeteiligten unterhalten hat. Hinweise bitte an die Polizei Papenburg, Tel.: 04961/926-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

