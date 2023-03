Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Raub vorgetäuscht (Bezug zur Meldung vom 23.03.2023 "19-Jährige beraubt") + Fahrradfahrer nach Zusammenstoß weggefahren + Zaun angefahren

Marburg: Raub vorgetäuscht (Bezug zur Meldung vom 23.03.2023 "19-Jährige beraubt")

Die Ermittler der Marburger Kripo bemerkten mehrere Ungereimtheiten bei den Angaben der 19-Jährigen, die angeblich am 23. März Opfer eines Raubes wurde. Inzwischen räumte sie ein, dass es den geschilderten Überfall nicht gegeben hat. Offenbar führten Erinnerungslücken nach einer durchzechten Nacht und eine damit einhergehende Verunsicherung zu dem Entschluss, einen Raub anzuzeigen. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat.

Marburg: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß weggefahren

Ein unbekannter Fahrradfahrer kollidierte am Dienstag, 28. März, in der Straße Erlenring mit dem VW eines 56-jährigen Rauschenbergers, wodurch ein etwa 500 Euro hoher Schaden am grauen Passat entstand. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der PKW-Fahrer die linke Spur in Richtung Erlenringcenter, der Fahrradfahrer kreuzte von rechts kommend die Straße an der Rotlicht zeigenden Fußgängerampel und kollidierte dabei mit der Beifahrerseite des VW. Nachdem sich die zwei Unfallbeteiligten gegen 12.15 Uhr kurz unterhielten, fuhr der Unbekannte weiter, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Er ist etwa 40 Jahre alt und war mit vermutlich mit einem grünen Damenrad unterwegs. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Dautphe: Zaun angefahren

In der Straße Pützwiese kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem Zaun, wodurch ein Pfosten und zwei Zaunelemente beschädigt wurden. Der geschätzte Schaden von etwa 2.000 Euro entstand zwischen 16 Uhr am Dienstag, 28. März, und 9.10 Uhr am Mittwoch. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06461/92950.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

