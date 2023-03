Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuze in Tische geritzt + Ermittelte Jugendliche + Sachbeschädigungen im Annapark

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Hakenkreuze in Tische geritzt

Verantwortliche einer Schule in der Dr. Berthold-Leinweber-Straße stellten mehrere Hakenkreuze fest, die Unbekannte in zwei Tischplatten geritzt hatten. Wann genau der dadurch entstandene Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand, ist nicht bekannt. Die Beschädigungen fielen wohl erstmals am Freitag, 17. März auf. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen dazu übernommen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Ermittelte Jugendliche

Zwei vermutliche Täterinnen im Alter von 13 und 16 Jahren ermittelte die Polizei, nachdem Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigungen vergangene Woche beim Schutzmann vor Ort, Gunter Weber, eingingen. Offenbar befanden sich die zwei am Dienstag, 21. März, unerlaubt auf dem Schulgelände in der Querallee. Darauf angesprochen, legten sie auch noch ein freches Verhalten an den Tag und weigerten sich trotz angedrohter Strafanzeige, das Gelände zu verlassen. Eine Polizeistreife kontrollierte die beiden gegen 14.40 Uhr, die sich zu diesem Zeitpunkt außerhalb der Schule befanden und anschließend in Richtung Bürgerpark weggingen. Eine 15-jährige Schülerin berichtete in der Folge, nach Schulschluss im Bürgerpark gegen 15.40 Uhr auf zwei Mädchen gestoßen zu sein, wovon eine ihr unvermittelt ins Gesicht schlug. Zu guter Letzt meldete sich eine Zeugin, die gegen 10.30 Uhr zwei junge Frauen dabei beobachtet hatte, wie sie im Bürgerpark ein Buch aus dem Bücherschrank genommen und es zerrissen hatten. Derzeitigen Ermittlungen zufolge handelt es sich aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung sowie des zeitlich passenden Ablaufs um die Täterinnen vom Schulgelände. Die Ermittlungen zu den insgesamt drei Strafanzeigen dauern an, Hinweise von Zeugen dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06428/93050 entgegen.

Kirchhain: Sachbeschädigungen im Annapark

Eine beschmierte Grabsteinplatte und eine zerstörte Gedenkplatte stellten Zeugen am Freitag, 24. März, im Annapark im Steinweg fest. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell