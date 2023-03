Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Stadtallendorf: Geldautomat gesprengt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Alarmanlage einer Bankfiliale in der Straße Am Markt löste am Freitag, 24. März, gegen 3.25 Uhr aus. Eintreffende Polizeistreifen stellten vor Ort geborstene Scheiben und einen beschädigten Geldautomaten fest. Offenbar hatten drei unbekannte Täter die Bankfiliale betreten und ein bisher nicht bekanntes Sprengmittel zur Umsetzung gebracht. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten sie dadurch jedoch an kein Bargeld und flüchteten. Dadurch entstandene Schäden beschränken sich auf den Vorraum der Bank, die Höhe ist noch nicht bekannt. Die Spurensicherung der Polizei am Tatort läuft derzeit noch.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem ist gegen 3.25 Uhr etwas Verdächtiges an der Bankfiliale aufgefallen? Wer hat in der näheren Umgebung zur Tatzeit ein Fahrzeug schnell wegfahren sehen und kann Angaben dazu machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 an die Polizei zu wenden.

