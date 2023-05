Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Mehrere Einbrüche

Salzbergen (ots)

Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, kam es in Salzbergen zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Gebäude. In der Steider Straße sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Hallenbad und einen Kindergarten eingedrungen. Im Hallenbad haben die Täter Bargeld aus einem Kassenautomaten entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Ob die Täter Diebesgut im Kindergarten erlangten, ist bislang nicht bekannt. In der Freiherr-von-Twickel-Straße verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Haarstudio und entwendetet dort einen Tresor. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer: 05977-20436-0 zu melden.

