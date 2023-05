Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.05.2023, gegen 23.10 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Müllheimer Straße an zwei Fahrzeugen die Heckscheibenwischer abgerissen habe. Gegen 23.30 Uhr teilte ein weiterer Zeuge mit, dass ein Unbekannter in der Elsässer Straße an zwei Fahrzeugen den Außenspiegel abgetreten habe. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte im Rahmen der Fahndung im Rheinpark ein 39-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell