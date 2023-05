Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Fahrradfahrer von Hund in die Wade gebissen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem Fahrrad fuhr am Freitag, 12.05.2023 gegen 10.15 Uhr ein 70 Jahre alter Mann den Fuß- und Radweg an der Wiese entlang in Richtung Lörrach. Auf Höhe des Waldparkplatzes kamen ihm eine Frau mit zwei nicht angeleinten Hunden entgegen. Der augenscheinlich jüngere der beiden Hunde bellte den 70-Jährigen an und biss ihn in die linke Wade. Der Hund rannte hinter dem Radfahrer hinterher, woraufhin dieser weiterfuhr. Die Hundebesitzerin soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, mit einer schlanken Figur sein. Sie hatte laut des 70-Jährigen schulterlange, blonde Haare. Beide Hunde waren schwarz und vermutlich Labradore oder eine ähnliche Hunderasse. Zeugen, die Hinweise zur Hundebesitzerin geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell