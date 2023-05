Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Öl in der Pfanne gerät in Brand

Freiburg (ots)

Mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften rückte am Freitag, 12.05.2023 gegen 16.50 Uhr die Feuerwehr Schopfheim zu einem gemeldeten Brand in der Friedrich-Hecker-Straße aus. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr befand sich der 49 Jahre alte Bewohner in der Wohnung. Er und weitere Bewohner wurden aus dem Haus evakuiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Feuer durch eine Pfanne mit Öl, welche auf dem Herd erhitzt wurde, ausgelöst. Das Feuer griff auf eine Vielzahl Eierkartons über, welche auf der Abzugshaube gelagert waren. Der 49-Jährige konnte das Feuer selbständig löschen, wobei er verletzt wurde. Durch den Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus verbracht. Durch die Feuerwehr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Wohnung wurde durch den Brand unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

