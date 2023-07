Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Holzferienhaus auf Campingplatz ausgebrannt

Hennef (ots)

Am Dienstagmittag (11. Juli) gegen 12:00 Uhr wurde der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ein Holzhausbrand auf einem Campingplatz an der Straße "Zur Hammermühle" in Hennef-Kurenbach gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Holzferienhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise auf eine Vorsatztat haben sich bislang nicht ergeben. (Re)

