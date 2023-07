Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Entwendete Ware nach Diebstahl umgetauscht

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (12. Juli) kam es zu einem Diebstahl und einem anschließenden Betrug in einem Lebensmittelgeschäft an der Siebengebirgsallee in Troisdorf. Ein bislang unbekannter Mann betrat gegen 16:50 Uhr das Geschäft und verhielt sich nach Angaben eines Ladenmitarbeiters verdächtig. Nach einer kurzen Zeit verließ der Unbekannte den Supermarkt, ohne etwas zu kaufen. Im Nachgang stellte der Zeuge fest, dass der Unbekannte drei Bettlaken entwendet hatte. Rund 10 Minuten später betrat ein weiterer, unbekannter Mann das Geschäft. Ohne etwas zu kaufen, tauschte er die drei Bettlaken gegen Bargeld um. Ob es sich bei den drei umgetauschten Bettlaken um die zuvor Entwendeten handelt und ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann, der den Diebstahl begangen hat, sei etwa 40 Jahre alt. Er hat eine kräftige Statur und graue Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose. Auf dem Rücken trug er einen schwarzen Rucksack. Der weitere Tatverdächtige hat lange, dunkle Haare. Er war mit einer blauen Jogginghose und einer roten Jacke bekleidet. Wer Angaben zu den beiden Männern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung zu setzen. (Re)

