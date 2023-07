Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 14-Jähriger unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt

Niederkassel (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend (13. Juli) einen 14-jährigen Niederkasseler unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Gegen 22:00 Uhr beabsichtigte der 14-Jährige zu Fuß über die Porzer Straße nach Hause zu gehen. An der Bushaltestelle in Höhe einer Grundschule fielen dem jungen Mann fünf Jugendliche auf, von denen Zwei ihm folgten. Im Bereich der Porzer Straße / Wahner Straße sprach ihn einer der beiden Tatverdächtigen an. Dabei hielt er ein Messer in Richtung des Geschädigten und verlangte sein Portemonnaie. Als der 14-Jährige der Aufforderung nachkam, entnahm der Unbekannte die Bankkarte und forderte noch die dazugehörige PIN. Nachdem der Räuber seine Informationen bekommen hatte, lief er in Richtung Markusstraße davon. Der zweite Tatverdächtige, der während der Tathandlung nicht geredet hatte, folgte seinem Freund. Verletzt wurde der 14-Jährige nicht. Nachdem er seine Eltern und die Polizei informiert hatte, suchte er zusammen mit seiner Mutter nach den beiden Tätern. Auf dem Parkplatz einer Sparkasse an der Gierslinger Straße konnten sie einen der Beiden finden. Als sie ihn ansprachen, lief er sofort in Richtung Marie-Curie-Straße davon. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen entkommen. Der Jugendliche, der das Messer in der Hand hielt, kann wie folgt beschrieben werden: Er sei etwa 16 Jahre alt, circa 180 cm groß und hat kurze, blonde Haare. Er trug eine Sonnenbrille und war mit einem beigen T-Shirt und einer beigen Hose bekleidet. Ob einer der Tatverdächtigen versuchte, Geld von dem Konto des 14-Jährigen abzuheben, konnte bei Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer Angaben zu den beiden Jugendlichen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell