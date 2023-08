Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230823-2: Polizisten nehmen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest

Frechen (ots)

Betrugsmasche aufgeflogen

Polizisten haben am Dienstagabend (22. August) in Frechen einen Mann (24) vorläufig festgenommen. Er soll versucht haben, Werkzeug zu einem günstigeren Preis in einem Baumarkt zu erlangen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Gegen 18 Uhr verständigten Mitarbeiter des Baumarktes an der Europaallee die Polizei. Sie gaben an, einen 24-Jährigen festzuhalten. Der Mann soll mit einem Etikettenschwindel versucht haben, ein Elektrowerkzeug im hohen dreistelligen Wert für weniger als einen Euro zu erwerben. Polizisten stellten fest, dass auf der Verpackung des namhaften Geräts ein Barcode für Schleifpapier angebracht war. Eine Zeugin (62) berichtete, dass der Beschuldigte die Ware zuvor an einer Selbstbedienungskasse eingescannt und bezahlt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Mitarbeiterin fiel der Betrugsversuch auf.

Der Beschuldigte verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und war nicht in der Lage, eine Sicherheitsleistung zu entrichten. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. (hw)

