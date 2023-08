Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230827-1 Polizisten stellen Einbrecher nach Einbruch in Fahrradgeschäft - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26.08.2023), um 02:01 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin einen Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Glasklirren erregte die Aufmerksamkeit der Zeugin. Polizisten konnten die Einbrecher am Tatort zunächst nicht mehr antreffen. Die unbekannten Täter entwendeten ein E-Bike. Kurze Zeit später meldeten Zeugen über den Polizeinotruf zwei verletzte Personen, die vermutlich durch einen Verkehrsunfall zu Schaden kamen. Die eingesetzten Beamten hatten Zweifel über das geschilderte Unfallgeschehen. Die Verletzungen der Personen schienen eher von einem Einbruch, als von einem Verkehrsunfall verursacht worden zu sein. In der unmittelbaren Umgebung der angeblichen Unfallstelle entdeckten die Polizisten das zuvor entwendete E-Bike. Ein Rettungswagen transportierte einen der Einbrecher in ein nahegelegenes Krankenhaus. Polizisten brachten die beiden minderjährigen Tatverdächtigen anschließend zur Polizeiwache und übergaben sie dort den Eltern. Die Kriminalpolizei hat die weitergehenden Ermittlungen aufgenommen. (el)

