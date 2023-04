Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichen entwendet

Trier-Ehrang (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.04.2023, 09:00 Uhr und dem 17.04.2023, 12:00 Uhr wurden in der Servaisstraße in Trier-Ehrang das vordere und hintere Kennzeichen eines Kia, mitsamt der Halterung entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell