Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzt nach Unfall

Mühlhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde in der Sondershäuser Straße am Dienstagabend eine Person verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten im Kreuzungsbereich der Forstbergstraße ein Peugeot und ein Opel, aufgrund eines Vorfahrtfehlers. Die drei Insassen, darunter ein Kind, wurden vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Eine Person musste medizinisch versorgt werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

