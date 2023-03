Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gleich Zwei ähnliche Unfälle - Kradfahrer flüchten jeweils

Oberhausen (ots)

Am Samstag, dem 04.03.2023, ist es im Zeitraum von 21:00 bis 21:30 Uhr im Bereich des Hilgenberges und der Straßburger Straße zu zwei Verkehrsunfällen mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Das Verkehrskommissariat Oberhausen sucht dringend Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu den Unfällen, Fahrern, oder Beifahrerinnen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Oberhausen (Verkehrskommissariat) unter 0208/826-0 oder an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zunächst befuhren zwei Kradfahrer die Straße "Hilgenberg" aus Richtung der Mülheimer Straße mit vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit. Auf beiden Fahrzeugen befanden sich ein männlicher Fahrer und eine weibliche Sozia. Im Bereich der Einmündung der Straßburger Straße kam eines der beiden zu Fall und prallte gegen einen dort geparkten PKW. Der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges richtete es auf und entfernte sich dann gemeinsam mit dem zweiten Fahrer. Die Beifahrerin auf der gestürzten Maschine entfernte sich zu Fuß in dieselbe Richtung.

Unmittelbar danach kam es dann im Bereich der Straßburger Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall unter der Beteiligung von zwei Krädern. Diese sollen die Straßburger Straße in nördlicher Fahrtrichtung befahren haben. Hierbei lieferten sie sich nach derzeitigen Erkenntnissen ein Rennen. Auch hier verunfallte einer von beiden und prallte gegen mehrere geparkte PKW. Diesmal fuhr ein Fahrer weiter, während der Verunfallte sein Fahrzeug zurück ließ und zu Fuß flüchtete.

Aufgrund des zeitlichen und räumlichen Zusammenhangs ist es wahrscheinlich, dass die beiden Verkehrsunfälle im Zusammenhang stehen und es sich um dieselben Kradfahrer handelte. Die Ermittlungen dauern an.

