Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfallzahlen 2022 in Oberhausen veröffentlicht

Oberhausen (ots)

Am heutigen Mittwoch (01.03.) stellten der Polizeipräsident i.V. Dietmar Leyendecker, der neue Leiter der Verkehrsdirektion Thomas Meyer sowie der Leiter der Führungsstelle Verkehr Ralf Nowack die Verkehrsunfallzahlen des Jahres 2022 für Oberhausen vor. Außerdem wurde der aktuelle Verkehrsbericht präsentiert. Darin enthalten, neben Zahlen, Daten und Fakten, sind auch interessante Berichte rund um den Bereich Verkehr des Polizeipräsidiums Oberhausen. Eine umfangreiche Reportage zum Trassenunfall im Juni 2022 verdeutlicht, wie eng die Rettungskräfte arbeiten und wie die Beteiligten den schicksalshaften Tag erlebt haben. Zum Verkehrsbericht 2022 klicken Sie hier: https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/vorstellung-der-verkehrsunfallzahlen-2022-in-oberhausen

Anzahl der Verkehrsunfälle

Im Jahr 2022 wird deutlich, dass sich die Zahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau im Jahr 2019 einpendeln. Zwar hat sich Homeoffice in vielen Betrieben und Firmen etabliert, wurde dennoch nicht mehr in einem vergleichbaren Umfang genutzt. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass mit der höheren Verkehrsdichte auch die Anzahl der Verkehrsunfälle gestiegen ist.

Dass die Zahlen im Vergleich zu 2019 dennoch niedriger sind, könnte auch andere Ursachen haben. Zum einen könnte das 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 dafür gesorgt haben, dass mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt haben und sich die Situation deshalb leicht entspannt hat.

Nichtsdestotrotz steigt die Anzahl der Kraftfahrzeugzulassungen in Oberhausen stetig und damit die Verkehrsdichte auf den Oberhausener Straßen. Allein 2022 sind im Vergleich zum Vorjahr 959 neue Kraftfahrzeuge in Oberhausen gemeldet worden. Davon 419 Personenkraftwagen, 331 Lastkraftwagen und 154 Krafträder. 2022 kam es zu insgesamt 7.292 Verkehrsunfällen und somit 659 mehr als im Vorjahr (2021: 6.633). Das sind 9% Unfälle mehr. Die Unfallhäufigkeitszahl (Anzahl der Verkehrsunfälle je 100.000 Einwohner) beträgt im Jahr 2022 3.493 und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 328 verändert; das macht ein Plus von 9%.

Verunglückte im Straßenverkehr

Die Anzahl der Verunglückten ist mit insgesamt 683 im Jahr 2022 um 195 gestiegen (2021: 488). Das ist eine prozentuale Veränderung von 29%. Trotzdem bewegen wir uns weit unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019 mit insgesamt 772 Verunglückten. Auch die Anzahl der leichtverletzten Personen im Straßenverkehr nahm erwartungsgemäß nach Corona wieder zu: Im Jahr 2022 waren es 604 Leichtverletzte, im Jahr zuvor noch 178 weniger (2021: 426). Das ist eine Steigerung um 29%. Die Anzahl der schwer verletzten Personen in Oberhausen nach einem Verkehrsunfall stieg von 60 (2021) auf 76 Fälle. Das ist eine Erhöhung um 16 bzw. 21%. Im Jahr 2022 sind insgesamt drei Personen nach einem Verkehrsunfall gestorben. 2021 waren es zwei Personen, die ums Leben kamen.

Unfälle mit leichten Sachschäden

In der Statistik ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2022 mit leichtem Sachschaden auf 6.526 angestiegen. Im Jahr 2021 zählten wir insgesamt 6.085 dieser leichten Unfälle. Das macht eine Erhöhung um 441 bzw. 7%.

Unfälle mit schweren Sachschäden

Auch zugenommen haben die Verkehrsunfälle mit schwerem Sachschaden. Waren es im Jahr 2021 insgesamt 102 dieser Verkehrsunfälle, so ist die Zahl im Jahr 2022 auf 168 angestiegen. Das ist eine Veränderung um 66 bzw. +39%.

Verletzte Kinder

Auch eine Entwicklung in Richtung Vor-Corona-Niveau ist anhand der Zahlen der verletzten Kinder im Jahr 2022 zu beobachten. Sie stieg von 38 (2021) auf 65 (2022) - das entspricht eine Erhöhung von 27 Fällen bzw. 42%. Gute Nachrichten: Auf dem Weg zur Schule sind im Jahr 2022 keine Kinder verletzt worden. Dies war mit zwei Fällen im Jahr 2021 noch anders.

Fahrradunfälle mit Kindern

Im Jahr 2022 sind drei Fahrradunfälle mehr mit Kindern registriert worden als im Vorjahr (2021: 9; 2022: 12). Das sind 25% mehr. Insgesamt ist es zu 18 Unfällen gekommen, bei denen Kinder als Fußgänger unterwegs waren. Im Jahr 2021 war es ähnlich mit 15 Unfällen.

Verletzte Jugendliche

Zu der Gruppe der Jugendlichen werden alle 15- bis 17-Jährigen gezählt. Die Anzahl der verunglückten Jugendlichen ist im Jahr 2022 um 27 Fälle gestiegen. Waren es im Jahr 2021 noch insgesamt 18 verletzte Jugendliche, so stieg die Zahl ein Jahr später in 2022 auf 45 Verletzte.

Insgesamt 20 der Verletzten waren passive Verkehrsteilnehmer (2021: 2). Wie auch bei den verletzten Kindern, stieg die Anzahl der Jugendlichen, die bei einem Fahrradunfall zu Schaden gekommen sind (2021: 5; 2022: 9).

Anders als im Vorjahr mit null Fällen, verletzten sich im Jahr 2022 zwei Jugendliche bei der Fahrt mit einem Pedelec. Als Fußgänger im Straßenverkehr sind insgesamt sieben Jugendliche verletzt worden (2021: 5). Auch der Wert der verletzten Jugendlichen als motorisierte Zweiradfahrer stieg (2021: 5; 2022: 8).

Verletzte junge Erwachsene

Alle Personen im Alter von 18 bis 24 Jahren werden der Gruppe der jungen Erwachsenen zugeordnet. Im Jahr 2022 sind 93 junge Erwachsene verletzt worden. Im Jahr 2021 lag dieser Wert bei 82. Das macht eine Erhöhung von elf Unfällen bzw. +12% aus. Insgesamt sieben junge Erwachsene sind als Fußgänger im Oberhausener Straßenverkehr verletzt worden (2021: 11), also -57%. Unterwegs mit einem motorisierten Zweirad sind zehn junge Erwachsene verletzt worden. Das entspricht ungefähr dem Niveau vom Vorjahr (2021: 9).

Von den verletzten jungen Erwachsenen sind zehn als Fahrradfahrer verletzt worden (2021: 8) und fünf als Pedelec-Fahrer (2021: 2). Insgesamt 20 junge Erwachsene sind im Jahr 2022 als passive Straßenverkehrsteilnehmer verletzt worden (2021: 18). In 16 Fällen wurde das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss als Mitursache für einen Unfall registriert (2021: 13). Dieser Wert liegt 2022 also etwas höher als im Jahr 2021.

Stark gestiegen: In 28 Fällen sind bei dieser Zielgruppe Unfälle durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht worden. Ein Jahr zuvor waren es 16. Das macht in dieser Kategorie +43% aus.

Verletzte Seniorinnen und Senioren

Die Anzahl der im Straßenverkehr verletzten Seniorinnen und Senioren betrug im Jahr 2022 insgesamt 103. Das sind 31 mehr als im Vorjahr (2021: 72). Davon sind insgesamt 17 bei der Fahrt mit dem Fahrrad verletzt worden (2021: 18). Das ist einer weniger als im Vorjahr. 15 Verletzte wurden als Pedelec-Fahrende registriert. Das sind drei Unfälle mehr als im Vorjahr (2021: 12). Die Unfälle mit einem Pedelec werden seit 2018 erfasst. Damals lag die Anzahl bei insgesamt vier Unfällen. Dieser Wert ist seitdem, mit steigender Beliebtheit und damit einhergehender Mobilität der älteren Generation, stetig gestiegen, zuletzt um 20%. Insgesamt 23 Fußgängerinnen und Fußgänger dieser Altersklasse sind im Jahr 2022 verunglückt - das sind fünf Verletzte mehr als noch im Vorjahr (2021: 18). Als passiver Teilnehmender eines Unfalls waren 18 Seniorinnen und Senioren verwickelt. Im Jahr 2021 war es die Hälfte mit neun Unfällen.

Verletzte motorisierte Zweiradfahrende

Im Jahr 2022 ereigneten sich 77 Verkehrsunfälle mit motorisierten Zweirädern und damit 14 mehr als im Vorjahr (2021: 63). Die Anzahl der verunglückten motorisierten Zweiradfahrenden liegt bei 67 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (2021: 49).

Verletzte Fahrradfahrende

Nachdem im Jahr 2021 die Anzahl der verunglückten Fahrradfahrenden gesunken war, ist die Zahl im Jahr 2022 gestiegen. Die Anzahl der verunglückten Radfahrenden betrug im Jahr 2022 insgesamt 167. Das sind 43 Verunglückte mehr als im Vorjahr (2021: 124). Das macht eine Steigerung um 26% aus.

Scooter-Unfälle

Im Verlauf des Jahres sind immer wieder Fälle bekannt geworden, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern an Unfällen beteiligt sind. Im Jahr 2022 wurden 50 solcher Fälle registriert (2021: 12). Insgesamt sind 28 E-Scooter-Fahrende bei einem solchen Unfall verunglückt (2021: 8). Davon waren 29 leicht (2021: 7) und eine Person schwer verletzt (2021: 1). Vier der Unfälle gehen auf den Konsum von Alkohol zurück (2021: 3). In 31 Fällen, werden die E-Scooter-Fahrenden als Unfallverursacher festgestellt (2021: 8). In 16 Fällen war ein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt (2021: 4), in 12 Fällen war kein weiterer Straßenverkehrsteilnehmender verwickelt (2021: 3) und in zwei Fällen ist ein Passant zu Schaden gekommen (2021: 1). Breit gefächert ist die Altersspanne von E-Scooter-Nutzerinnen und -Nutzern in Oberhausen. In einem Fall nutzte ein Jugendlicher (Altersspanne 15 bis 17) einen E-Scooter, mit dem es zum Unfall kam. In acht anderen Sachverhalten waren es Heranwachsende (18 bis 24) und in 19 Fällen wurden die E-Roller von Erwachsenen (25 bis 64) bei einer Unfallbeteiligung verwendet.

Unfallfluchten mit Personenschaden

In den Fällen, bei denen die beteiligten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer einfach den Unfallort verlassen, ohne sich um die Verletzten und/oder Beteiligten des Unfalls zu kümmern, gehen die Ermittlerinnen und Ermittler des Oberhauseners Verkehrskommissariats mit besonderer Priorität nach. Im Jahr 2022 waren es 67 Unfälle, bei denen Menschen verletzt worden sind und die beteiligten Fahrzeugführerinnen bzw. Fahrzeugführer einfach weitergefahren sind. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 28 gestiegen. Im Jahr 2021 lag sie bei 39. (+42%). Die Aufklärungsquote im Bereich Unfallflucht mit Personenschaden liegt 2022 bei 64,2%. Sie stieg damit um 2,66 Prozentpunkte (2021: 61,54%). Das bedeutet, dass weiterhin mehr als jede zweite dieser Unfallfluchten in Oberhausen aufgeklärt wird.

Alkohol und Drogen am Steuer

Die Entwicklung der Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinwirkung in Oberhausen liegt mit 105 Fällen auf einem höheren Niveau als im Vorjahreszeitraum (2021: 72). Davon waren es im Jahr 2022 75 Fahrzeugführende, die alkoholisiert an einem Verkehrsunfall beteiligt waren (2021: 58). Verdoppelt: Im Bereich Drogen bzw. BTM wurden 2022 insgesamt 30 Personen nach einem Verkehrsunfall positiv auf Drogen getestet. 2021 waren es 14 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer.

