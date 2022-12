LPI-SHL: Frontalcrash

Vachdorf (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, krachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Landstraße in Vachdorf in einen Zaun und verursachte einen Schaden von ca. 3.000 Euro. Anschließend flüchtete dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung Meiningen. Der unbekannte Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und fuhr über den Gehweg ...

