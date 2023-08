Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230830-1: Einbrecher entwendeten medizinische Geräte

Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zu Dienstag (29. August) in Bergheim in eine Arztpraxis eingestiegen sein sollen. Die bislang Unbekannten entwendeten dabei eine geringe Menge Bargeld und neue medizinische Geräte.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zwischen Montagmittag, 13 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr Zutritt zu der Arztpraxis an der Paulusstraße. Erste gesicherte Spuren deuten darauf hin, dass die Täter ein Fenster aufhebelten und sich so in das Gebäude begaben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit auf der Paulusstraße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

