Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn/Marxloh: Verkehrsbehinderungen durch Autokorsos

Duisburg (ots)

Im Zusammenhang mit den Wahlen in der Türkei haben am Sonntagabend (14. Mai) gegen 22 Uhr auf der Weseler Straße und der Duisburger Straße insgesamt 135 Fahrzeuge mit Autokorsos für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Etwa 350 Menschen versammelten sich fahnenschwenkend auf dem Vorplatz des Amtsgerichts und beteiligten sich teils zu Fuß an den Korsos. Vereinzelt zündeten zur Zeit noch Unbekannte Pyrotechnik. Die Polizei erteilte mehrere Platzverweise und erstattete Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Zudem verhängten die Beamten 13 Verwarnungsgelder wegen Verkehrsverstößen und schrieben fünf Berichte. Gemeinsam mit der Autobahnpolizei leitete die Polizei Duisburg den Verkehr ab.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell