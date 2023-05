POL-DU: Aldenrade: Minderjährige greifen Planwagen-Fahrgäste an

Duisburg (ots) - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Samstagnachmittag (13. Mai, gegen 17 Uhr) auf einem Spielplatz am Franz-Lenze-Platz zwei Kinder (8, 9) mit einer Softair-Pistole bedroht. Als die beiden in Richtung Frankenstraße wegrannten, schoss der Maskierte ihnen hinterher. Er traf den Achtjährigen einmal am Arm. Dieser trug Schmerzen und eine Abdruckstelle davon. Der Schütze lief unerkannt weg. Die Kinder ...

mehr