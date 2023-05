Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Softair-Pistole auf Spielplatz

Duisburg (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Samstagnachmittag (13. Mai, gegen 17 Uhr) auf einem Spielplatz am Franz-Lenze-Platz zwei Kinder (8, 9) mit einer Softair-Pistole bedroht. Als die beiden in Richtung Frankenstraße wegrannten, schoss der Maskierte ihnen hinterher. Er traf den Achtjährigen einmal am Arm. Dieser trug Schmerzen und eine Abdruckstelle davon. Der Schütze lief unerkannt weg. Die Kinder konnten der alarmierten Polizei eine Personenbeschreibung geben. Demnach soll der Angreifer einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarz-weiße Schuhe mit einem "Jordan"-Logo und Handschuhe getragen haben. Sein Gesicht hatte er mit einer weißen Maske mit Schnurrbart (ähnlich einer Maske aus der Filmserie "Haus des Geldes") verdeckt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Situation beobachtet haben und den Flüchtigen näher beschreiben können oder wissen, wer es war. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell