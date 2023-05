POL-HAM: Mehrere Kennzeichen in Heessen gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat zwischen Dienstag, 9. Mai, 15.30 Uhr und Mittwoch, 10. Mai, 13 Uhr, einen an der Viktoriastraße geparkten BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Das weiße Auto stand in einer Parkbucht und hat einen Schaden an der vorderen Stoßstange. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1800 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei ...

mehr