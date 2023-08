POL-REK: 230831-3: Ermittler suchen Eigentümer von Tatbeute

Kerpen (ots) - Pressemitteilung der Polizei Köln zu Geldautomatensprengung im Rhein-Erft-Kreis Am Donnerstagmorgen (31. August) haben vier Unbekannte gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Kerpen-Buir gesprengt. Nach der Detonation flüchteten die Verdächtigen in einem dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort auf der Kirchenstraße in ...

mehr