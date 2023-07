POL-NOM: Erschöpfung durch Hitze im Auto

Northeim (ots) - Northeim (pet) 37154 Northeim, Bergmühlenweg 4, Bergbad, Samstag, 08.07.2023 Am Samstagnachmittag strömten bei herrlichstem Wetter viele Besucherinnen und Besucher in das Freibad in Northeim. Zwei offensichtlich stark angetrunkene Männer störten mit ihrem unpassenden Verhalten andere Badegäste. Auch der Aufforderung durch Mitarbeitende, das Bad zu verlassen, kamen sie nicht nach. Erst als die ...

mehr