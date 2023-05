Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung an der Bushaltestelle "Konzil" - Polizei sucht Zeugen (29.04.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Samstag, den 29.04.2023, in der Konzilstraße ereignet hat. Nachdem zwei 13-jährige Kinder zunächst im Bereich des Bahnhofs in Streit gerieten, verabredeten sie sich später zu einer "Aussprache" an der Bushaltestelle "Konzil". Als das 13-jährige Mädchen zur ausgemachten Zeit an der "Chinahaltestelle" wartete, fuhr die ebenfalls 13-jährige Kontrahentin in Begleitung zweier Erwachsener mit einem schwarzen Mercedes der B-Klasse an der Haltestelle vor. In der Folge stiegen die beiden Erwachsenen aus dem Wagen, packten das Mädchen an den Haaren und traten ihr mehrfach gegen das Schienbein. Nachdem ein Passant ankündigte die Polizei zu verständigen, ließen die beiden von der 13-Jährigen ab und fuhren mit dem Auto davon. Die Polizei bittet nun den Zeugen, der die Polizei rufen wollte, und andere Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

