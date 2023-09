POL-REK: 230904-3: Unbekannte überfallen Lebensmittelgeschäft - Zeugensuche

Frechen (ots) - Ermittler suchen Zeugen In der Nacht zu Samstag (2. September) haben unbekannte Täter in Frechen zwei Radlader und zwei Anhänger entwendet. Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Diebesguts, den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen zur Tatzeit am Tatort geben können. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 7.15 Uhr auf den ...

mehr