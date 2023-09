Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230907-2: Autofahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Kerpen (ots)

Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (6. September) in Kerpen ist eine Autofahrerin (49) schwer verletzt und ihre Beifahrerin (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen war die 49-Jährige mit der Jugendlichen gegen 16.45 Uhr in einem Auto auf der Sindorfer Straße in Fahrtrichtung Sindorf unterwegs. Die Fahrerin soll an einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung der Straße 'Friedensring' abgebremst haben und stehen geblieben sein. Kurz darauf sei ein Autofahrer (37) auf den Peugeot aufgefahren. Die Autofahrerin und die Jugendliche zogen sich dabei die Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell