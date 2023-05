Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkasten entzündet- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte entzündeten eine in einem Briefkasten in der Margarethenstraße in Langewiesen befindliche Wurfsendung und verursachten einen Schaden von circa 50 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 17. Mai, 17.30 Uhr und gestern, 13.45 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0130649/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell