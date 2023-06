Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Täter nach Einbruch in DB-Store gestoppt

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

Am frühen Dienstagmorgen nahmen Bundespolizisten einen 39-Jährigen vorläufig fest, der zuvor in eine Verkaufseinrichtung am S-Bahnhof Marzahn einbrach und diverse Lebensmittel entwendete.

Gegen 01:35 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie sich der Mann gewaltsam Zutritt in die Verkaufseinrichtung auf dem Bahnsteig verschafft und diese anschließend mit einer gefüllten Tüte und einem Rucksack wieder verlassen haben soll. Danach begab sich der Mann in eine S-Bahn in Richtung Ahrensfelde. Der Zeuge informierte daraufhin den Triebfahrzeugführer des Zuges über seine Beobachtungen. Dieser stoppte die S-Bahn beim Halt am Bahnhof Poelchaustraße und ließ die Türen bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei verschlossen.

Anhand der Zeugenaussage nahmen die Einsatzkräfte den tatverdächtigen 39-Jährigen kurz darauf vorläufig fest und stellten das entwendete Stehlgut (u. a. Kaffee, Getränke und Backwaren im Gesamtwert von rund 147 Euro) sowie betäubungsmittelähnliche Substanzen, die der Mann darüber hinaus bei sich hatte, sicher. Weitere Beamte sicherten entsprechende Spuren sowie Videoaufnahmen am Tatort.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen den bereits einschlägig polizeibekannten polnischen Staatsangehörigen. Darüber hinaus erhielt der 39-Jährige aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein weitere Anzeige.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell