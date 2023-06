Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Graffiti-Sprayer gestoppt

Berlin - Steglitz-Zehlendorf (ots)

Samstagmorgen stoppten Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG zwei junge Männer, die zuvor eine abgestellte S-Bahn im Bereich des S-Bahnhofes Zehlendorf besprüht haben sollen.

Gegen 02:45 Uhr beobachteten die Bahnmitarbeitenden, wie drei Personen die S-Bahn auf einer Gesamtfläche von rund 45 Quadratmetern besprühten. Als sich das Trio anschließend vom Tatort entfernte, gelang es den Bahnmitarbeitenden, zwei Personen an der Flucht zu hindern und vor Ort festzuhalten. Dabei warf der 22-Jährige mit einer Spraydose in Richtung eines Bahnmitarbeiters, ohne diesen zu treffen. Sein 20-jähriger Komplize verletzte einen Bahnmitarbeiter am Finger. Die dritte Person flüchtete unterdessen unerkannt ins öffentliche Straßenland. Alarmierte Bundespolizistinnen und Bundespolizisten nahmen die jungen Männer vorläufig fest und stellten diverse Sprayerutensilien sicher.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung sowie Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang in Deutschland polizeilich noch nicht in Erscheinung getretenen tschechischen Staatsangehörigen.

