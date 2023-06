Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handy unter Androhung von Messer entwendet - Bundespolizisten finden weiteres Mobiltelefon bei 15-Jährigen auf

Dortmund - Grevenbroich - Schwerte (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (8. Juni) soll ein 15-Jähriger einem Minderjährigen im Dortmunder Stadtgebiet das Smartphone gestohlen haben. Bundespolizisten stellten die Waffe und ein entwendetes Handy sicher.

Gegen 16:30 Uhr sprachen zwei Jugendliche eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund an. Diese gaben an, dass ihrem Freund (12) das Mobiltelefon entwendet worden sei. Ein Deutscher soll die 14- und 12-Jährigen in der Steinstraße mit einem Messer bedroht haben. Zudem soll der 15-Jährige die Herausgabe des Smartphones gefordert und mit der Hinzuziehung von fünf Freunden gedroht haben.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Beschuldigte aus Grevenbroich angetroffen werden. Dieser versuchte beim Erblicken der Beamten ein Messer unter einer Warnbake zu verstecken. Die Einsatzkräfte brachten die Beteiligten zur Bundespolizeiwache. Bei dem 15-Jährigen wurden bei einer Durchsuchung das Handy des Geschädigten aus Schwerte, sowie ein weiteres, welches dem Deutschen nicht zugeordnet werden konnte, aufgefunden. Dieses und das Messer wurden sichergestellt.

Die Einsatzkräfte informierten die Eltern der Betroffenen über die Geschehnisse. Der 12-Jährige, welcher sein Smartphone zurückerhielt, trat anschließend mit seinem Kumpel (14) die Rückfahrt nach Schwerte an. Der 15-Jährige und ein 14-jähriger Zeuge wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Polizei Dortmund.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell