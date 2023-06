BPOL NRW: Geschlagen und getreten - Bundespolizei ermittelt gegen 32-Jährigen

Essen (ots) - Heute Morgen (7. Juni) nahmen Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Räuber fest. Der 51-jährige Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen. Gegen 2:30 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter in Essen die Bundespolizei. Sie haben erkennen können, wie ein Mann von zwei Angreifern aus der Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof verfolgt worden ist. ...

