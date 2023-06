Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnmitarbeiter verhindern Raub - Bundespolizei nimmt Angreifer fest

Essen (ots)

Heute Morgen (7. Juni) nahmen Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Räuber fest. Der 51-jährige Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen.

Gegen 2:30 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter in Essen die Bundespolizei. Sie haben erkennen können, wie ein Mann von zwei Angreifern aus der Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof verfolgt worden ist. Auf dem Bahnhofsvorplatz sollen sie begonnen haben auf ihr Opfer einzuschlagen. Als die Bahnmitarbeiter einschritten und die Beamten informierten, soll die beiden Männer von dem Essener abgelassen haben. Gegenüber den Einsatzkräften erklärte der 51-Jährige, dass er mit seinen Verfolgern vor dem Handelshof in Streit geraten sei, als diese plötzlich gemeinschaftlich auf ihn eingeschlagen haben. Schließlich sei er in Richtung Bahnhof geflüchtet, wo sie zudem versuchten haben sollen, seine Brieftasche zu entwenden. Der deutsche Staatsbürger trug mehrere leichte, aber blutende Verletzungen davon. Auf einen Rettungswagen verzichtete er jedoch. Die Polizisten konnten die Angreifer (37, 40) unweit des Tatortes stellen und festnehmen. Einer der Essener gab den Angriff zu, bestritt aber versucht zu haben sein Gegenüber zu bestehlen.

Die Bundespolizei leitete in Zusammenarbeit mit der Polizei Essen gegen die beiden Deutschen ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Raubes ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell