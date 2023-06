BPOLD-B: Bundespolizisten angegriffen

Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) (ots) - Mittwochabend griffen zwei Männer und eine Frau einen Schüler am S-Bahnhof Warschauer Straße körperlich an. Einsatzkräfte nahmen die Angreifer vorläufig fest. Gegen 22 Uhr befand sich eine Klasse aus Hessen am S-Bahnhof Warschauer Straße und wollte ein Gruppenfoto vor dem Eingang machen. Ein 17-Jähriger aus der Gruppe bat daher zwei Männer und eine Frau darum, kurz dafür ...

mehr