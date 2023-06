Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt 15-köpfige Personengruppe nach unerlaubter Einreise fest

Frankfurt (Oder) (ots)

Bereits am Freitagabend deckte die Bundespolizei die unerlaubte Einreise von 15 Personen in der Ortslage Coschen auf.

Gegen 18 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte nach einem Bürgerhinweis eine Gruppe von 15 Personen, die zu Fuß in der Ortslage Coschen unterwegs waren. Die aus Afghanistan stammenden Männer im Alter zwischen 18 und 28 Jahren hatten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente bei sich. Einer der Männer war im Besitz eines gültigen Reisepasses mit darin enthaltenen russischen Visa. Ersten Ermittlungen zufolge sind sie über die Russische Föderation, Weißrussland und Polen nach Deutschland eingereist. In der Nähe des Aufgriffsortes fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere Kleidungsstücke, die vermutlich mit dem Fall in Verbindung stehen.

Die Bundespolizei nahm die 15 Männer in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes gegen sie ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Äußerung von Schutzersuchen übergaben Einsatzkräfte alle Personen an die Zentrale Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell