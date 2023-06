Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf frischer Tat bei Diebstahl ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Zwei unbekannte Diebe haben am Donnerstag (15.06.2023) versucht, ein Pedelec an der Zahn-Nopper-Straße zu stehlen. Eine Zeugin bemerkte gegen 21.00 Uhr die beiden Männer, die sich vor ihrem Haus aufhielten. Während einer von ihnen sich umschaute, hatte der andere das Pedelec ihres Mannes bei sich. Als sie versuchte, das Pedelec festzuhalten, stieß sie einer der Männer von sich und rannte mit seinem Komplizen ohne Beute über die Stammheimer Straße in die Rütlistraße davon. Die Zeugin und ihr Mann verfolgten die Männer und entdeckten sie kurz darauf im Bereich der Salzwiesenstraße an einem Fahrradcarport. Die beiden Unbekannten bemerkten offenbar, dass sie beobachtet wurden und flüchteten erneut in Richtung Gottfried-Keller-Straße. Einer der Täter soll zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen sein und dunkle, zum Zopf gebundene, Haare haben. Er trug ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Bauchtasche, eine kurze Hose und eine Sonnenbrille. Er hatte zudem ein schwarzes Tribal-Tattoo am linken Oberarm. Sein Komplize war etwa 180 bis 190 Zentimeter groß und trug ein helles T-Shirt, eine lange graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack mutmaßlich der Marke Eastpak bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +497189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

