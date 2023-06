Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad contra Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Stadtbahn der Linie U15 und einem Motorrad am Donnerstag (15.06.2023) an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck ist die 22-jährige Motorradfahrerin verletzt worden. Sie befuhr gegen 17.35 Uhr die Olgastraße in Richtung Werastraße, wo sie mit der Bahn zusammenstieß, die in Richtung Charlottenplatz unterwegs war. Der 55 Jahre alte Bahnfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Nach derzeitigem Stand ist in der Bahn niemand verletzt worden. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Kradfahrerin in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

