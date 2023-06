Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall verursacht hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 14 ist am Donnerstagnachmittag (15.06.2023) ein hoher Sachschaden entstanden. Eine 20 Jahre alte VW Up-Fahrerin bremste gegen 15.30 Uhr auf der linken von drei Fahrspuren in Richtung Fellbach auf Höhe der Benzstraße ab. In der Folge fuhren ein 43 Jahre alter Porsche-Cayenne-Fahrer, ein 22-jähriger VW-Passat-Fahrer, ein 26 Jahre alter Fahrer eines VW Golf und schließlich ein 24-Jähriger Citroen C5-Fahrer auf das jeweils davor fahrende Fahrzeug auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von 70.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 071189904100 zu wenden.

