Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: LKW mit Auto kollidiert

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw ist am Donnerstagvormittag (15.06.2023) auf der Möhringer Landstraße ein 48 Jahre alter Volvo-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 51-jähriger LKW-Fahrer war gegen 11.00 Uhr auf der Möhringer Landstraße in Richtung Vaihingen unterwegs und überholte auf Höhe der Kreuzung Wörthstraße ein Fahrzeug. Hierzu wich er auf die Gegenfahrbahn aus, wo es zum Zusammenstoß mit dem von links aus der Wörthstraße kommenden Volvo-Fahrer kam. Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten 48-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell