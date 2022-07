LPI-G: Radfahrerin geschädigt

Altenburg (ots) - Schmölln - Am 01/07/2022 gegen 09:10 Uhr kommt es zum Vorfahrtsverstoß an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße & Karl-Liebknecht-Straße. Ein 26jähriger missachtetet hier die Vorfahrt eines 77jährigen. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Beide Pkw waren so schwer geschädigt, dass diese vom Unfallort abgeschleppt werden mussten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

