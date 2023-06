Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kupferrohre gestohlen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte Diebe haben vermutlich am Samstag oder Sonntag (11.06./12.06.2023) in der Oberstdorfer Straße Kupferfallrohre gestohlen. Die Täter montierten in einem nicht näher eingrenzbaren Zeitraum die Fallrohre an zwei Häusern ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sie an fünf weiteren Gebäuden in derselben Straße erfolglos versucht, Kupferrohre zu stehlen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell