POL-PDMY: Diebstahlserie - vier Radlader entwendet

PI Remagen (ots) - Diebstahl Baustromkasten In in der Nacht vom 17.05.2023 auf den 18.05.2023 wurde aus einer privaten Hausbaustelle in der Bäderstraße in Sinzig Bad Bodendorf ein Baustromkasten entwendet. Hinweise zu dieser Tat bitte an die Polizei Remagen unter 02642/9392-0 Sachbeschädigung an PKW Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 19.05.2023 auf den 20.05.2023 die Tankdeckelklappe an einem VW Polo auf, der ...

