Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 18.40 Uhr fuhr der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem LKW den Ootamrsumer Weg in Richtung Innenstadt. Am Ausgang des Kreisverkehrs beschädigte er einen Straßenpfosten und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Aufprall wurde eine Anwohnerin auf den Unfall aufmerksam und sah einen Sattelschlepper davon fahren. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

