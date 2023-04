Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Unfallflucht in der Südstraße gesucht (Nachtrag)

Bad Bentheim (ots)

Wie wir berichteten, kam es am Freitag auf der Südstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer auf einen verkehrsbedingt wartenden Audi Q5 auffuhr. Die 27-jährige Unfallverursacherin meldete sich noch am selben Abend bei der Polizei und gab an, dass auch sie keinen Zusammenstoß bemerkte und davon ausging, dass das automatische Bremssystem ihres Seat Leon das Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand brachte. Auch an Ihrem Fahrzeug entstand ein höherer Sachschaden, den sie erst später bemerkte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell