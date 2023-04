POL-EL: Lingen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lingen (ots) - Gestern Abend gegen 23.40 Uhr kam es in Lingen in der Straße Forstweg zu einem Einsatz der Feuerwehr. Dabei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Sofa in der Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in Brand. Die 22-jährige Bewohnerin bemerkte die Rauchentwicklung, nachdem sie die Wohnung betrat und versuchte den Brand zunächst selbst zu löschen. Anschließend alarmierte sie die Feuerwehr ...

mehr